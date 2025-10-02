Оборудование молочного завода в Усть-Лабинске продают за 82 млн рублей

Организатор торгов ООО «Градиент» по поручению конкурсного управляющего выставляет на продажу через площадку Сбербанк-АСТ оборудование обанкротившегося молочного завода ООО «Традиция» из Усть-Лабинска общей стоимостью более 82 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Первый лот включает линию розлива молока и кисломолочной продукции производства болгарской компании INDEX-6. В состав входят воздушный конвейер, блок стерилизации бутылок с розливом и укупоркой, машина для подсушки тары, две этикетировочные машины, струйный принтер Videojet китайского производства, конвейерная система и упаковочная машина итальянского производителя Prasmatic. Начальная цена составляет 10,52 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Традиция» зарегистрировано в 2009 году в Усть-Лабинске. Основной вид деятельности — производство молочной продукции. Убыток предприятия за 2024 год составил 7,8 млн руб. Уставный капитал — 10 тыс. руб.

Второй лот представляет собой оборудование для изготовления молочной продукции: два фасовочно-упаковочных автомата АРМ на 100 и 180–250 граммов, фаршемешалку и два маркиратора с насосами. Стартовая цена — 3,55 млн руб.

Третий лот выставлен на повторный аукцион с открытой формой подачи ценовых предложений. Он состоит из 161 единицы технологического оборудования для производства молочной продукции. Начальная стоимость — 67,79 млн руб. без НДС.

ООО «Традиция» признано банкротом решением Арбитражного суда Краснодарского края от 12 декабря 2017 года. С заявлением в суд о признании предприятия банкротом обратилось ООО «Дельта-пак».

Тат Гаспарян