Минобороны РФ сообщило о поражении объекта транспортной инфраструктуры Украины

Вооруженные силы РФ нанесли поражение объекту транспортной инфраструктуры, который обеспечивал работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками и артиллерией. Кроме того, российские военнослужащие ударили по местам сборки и хранения БПЛА большой дальности, складам снарядов и пунктам временной дислокации войск противника в 138 районах. Силы ПВО России сбили за сутки реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 142 беспилотника.

1 октября Минобороны РФ отчитывалось об ударе по энергетическим объектам и цеху производства десантных катеров Украины.