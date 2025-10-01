Армия России ударила по энергетическим объектам Украины

Вооруженные силы РФ нанесли поражение энергетическим объектам Украины, которые обеспечивали работу украинского ВПК. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками и артиллерией. Кроме того, российские военнослужащие атаковали цех производства десантных катеров, места запуска БПЛА большой дальности в 134 районах в зоне СВО. Также были сбиты 97 дронов ВСУ.

30 сентября Минобороны отчитывалось об ударе по объектам украинской железнодорожной инфраструктуры, которые использовались для переброски вооружения и горюче-смазочных материалов для ВСУ.