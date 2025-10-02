LIME Studio показала новую капсулу

Вышла новая капсула российской марки одежды LIME Studio «Летящие силуэты». В нее вошли модели закрытого кроя в светлой цветовой палитре с акцентным декором: кристаллами, цветочной вышивкой и орнаментом. Среди ключевых новинок — кейп из тонкого трикотажа, удлиненная блуза с разрезами, кимоно и брюки с вышивкой, джинсы, украшенные кристаллами, блейзер и юбка из жемчужной ткани, пальто из атласа и перламутрового жаккарда. Коллекция будет также представлена в ОАЭ, Бахрейне, Казахстане.

