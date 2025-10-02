С экс-руководителей краснодарской ПМК-Инжиниринг взыскивают 277 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «ПМК-Инжиниринг» Артем Ерышев подал в Арбитражный суд Краснодарского края заявление о привлечении к субсидиарной ответственности контролировавших компанию лиц — учредителя Дмитрия Муратиди и директора Андрея Потехина на сумму 277 млн руб. с каждого. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Организация занималась разработкой строительных проектов, возведением жилых и нежилых зданий, а также прокладкой автомобильных дорог и магистралей.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «ПМК-Инжиниринг» зарегистрировано в 2020 году в Краснодаре. Основной вид деятельности — разработка строительных проектов. Учредитель общества — Дмитрий Мутариди. Выручка предприятия за 2023 год составил 33,5 млн руб., прибыль — 806 тыс. руб. Уставный капитал — 10 тыс. руб.

Арбитражный суд Краснодарского края 28 января 2025 года признал краснодарскую компанию банкротом и открыл процедуру конкурсного производства сроком на полгода. В июне суд продлил процедуру еще на шесть месяцев — до 17 декабря 2025 года. ООО «МонтажТехСтрой» обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о признании ООО «ПМК-Инжиниринг» несостоятельным (банкротом). Как следует из материалов дела, размер кредиторской задолженности, включенной в реестр требований кредиторов должника и не погашенной на дату судебного заседания, составляет 246,9 млн руб.

