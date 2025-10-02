Фигуранта дела генерала Шамарина приговорили почти к двум годам колонии

Суд огласил приговор по делу бывшего менеджера коммерческого отдела ООО «Сибирская навигационная компания» Владислава Пыльского. Его признали виновным в особо крупном мошенничестве, сообщила пресс-служба СКР. Фигуранта приговорили к 1 году и 9 месяцам общего режима.

Как установило следствие, в 2022 году «Сибирскую навигационную компанию» привлекли как субподрядчика при выполнении госконтракта на поставку техники. Пыльский организовал поставку устройств, не подходящих по условиям договора. В результате он похитил 164 млн руб., а условия контракта выполнены не были. Весь ущерб Минобороны возместили во время расследования.

О причастности Владислава Пыльского к преступлению рассказал бывший замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи Минобороны генерал-лейтенант Вадим Шамарин. В рамках досудебного соглашения он заявил, что один из его заместителей убедил заключить контракт на поставку 130 комплектов БПЛА в 2022 году. По его словам, подчиненный имел «личную заинтересованность» в заключении сделки с сибирской компанией.

