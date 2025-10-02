Незапятнанная репутация

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о том, как избавиться от нежелательных пятен: аппараты, советы косметологов, эффективная косметика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: East News Фото: East News

Октябрь — один из самых благоприятных месяцев для косметологии: сильного солнца уже нет, климатические условия позволяют делать лазерные процедуры и использовать активную косметику. Какие ингредиенты искать в кремах и сыворотках, если есть проблема неравномерного тона кожи и пигментных пятен? Независимо от того, чем они вызваны (гормональный фон или последствия отдыха на море), ищите в составе сывороток и кремов транексамовую, койевую, азелаиновую кислоты, пептиды и витамин С. Мы собрали эффективные косметологические протоколы и средства как для мужчин, так и для женщин — все, что поможет в деле выравнивания рельефа и высветления тона кожи.

Клиника Artleo

Серебрянический переулок, дом 6

Что: комплексная процедура двухэтапного омоложения BBL + Fotona 4D

Принцип действия: воздействие на поверхностный пигмент происходит с помощью высокоинтенсивной импульсной фототерапии (IPL) на аппаратах BBL или Lumecca. Это позволяет эффективно «осветлить» уже существующие проявления. Следующим шагом — фракционным лазером Fotona — задействуется более глубоко залегающий пигмент. Эта методика стимулирует обновление кожи на клеточном уровне, обеспечивая долгосрочный результат и ровный тон.

Екатерина Васильева



Ожидаемый результат: эффект через месяц («Но пациенты видят результат уже на четвертый-пятый день после первой процедуры»,— замечает Екатерина Васильева, главный врач клиники). Есть короткая реабилитация в виде мелкопластинчатого шелушения на второй-третий день после процедуры.

Салон красоты «Белый сад»

Что: игольчатый RF-лифтинг на аппарате Sylfirm X и фотодинамическая терапия Revixan

Принцип действия: Сочетанная методика игольчатого RF и фотодинамической терапии позволяет комплексно воздействовать на кожу: от стимуляции синтеза коллагена и улучшения тонуса и плотности тканей до снижения выраженности пигментации и поствоспалительных изменений и регуляции работы сальных желез. Игольчатый RF работает в дерме точечно и глубоко, сочетая микроигольчатую стимуляцию с радиочастотной энергией, а фотодинамическая терапия активирует клеточные механизмы за счет фотосенсибилизаторов и света разной длины волны.

Наталья Родина



Ожидаемый результат: методика универсальна и эффективна как для женщин, так и для мужчин, особенно хорошо проявляет себя при работе с плотной мужской кожей, склонной к воспалительным элементам, расширенным порам и ранним признакам хроностарения. Наталья Родина, врач дерматолог-косметолог центра красоты «Белый сад» на Зубовском, считает, что оптимальным станет курс — три-четыре процедуры с интервалом три-четыре недели. «Первые улучшения текстуры и тонуса кожи заметны уже через одну-две недели после первой процедуры. А выраженный и стойкий результат формируется постепенно в течение нескольких месяцев за счет ремоделирования коллагена»,— говорит она.

Клиника инновационной косметологии GEN87

Хавская улица, дом 1, корпус 1

Что: процедура White Gloss

Принцип действия: процедура сочетает в себе двойное воздействие — лазерной и световой энергии — для удаления нежелательного пигмента. Благодаря двум манипулам процедура позволяет работать как с поверхностным, так и с глубинным пигментом, действуя прицельно на нужный слой. На первом этапе происходит разрушение молекул пигмента, на втором этапе он выводится.

Наталия Раевская



Ожидаемый результат: протокол White Gloss не только избавляет от пигментных пятен, но и омолаживает кожу, убирает признаки фотостарения, выравнивает тон лица и текстуру кожи, корректирует морщины, сужает поры. Кожа становится более плотной, приобретая естественное здоровое сияние и лифтинг-эффект. Процедура безболезненна, не оставляет следов воздействия и не требует реабилитации. Наталия Раевская, главный врач направления превентивной медицины, врач-косметолог, дерматовенеролог клиники, комментирует: «Эффект от процедуры постепенно нарастает и хорошо проявляется в течение месяца, но если делать курс (в среднем это четыре-шесть процедур), то после каждой эффект будет еще более выраженным. После визита мы обязательно рекомендуем нанесение средств с SPF».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Thalion, гамма THALIWHITE — средства для борьбы с пигментацией и восстановления равномерного тона кожи SVR, капсула-концентрат Clairial против пигментных пятен Laboratorium, сыворотка для осветления тона кожи с пептидами и экстрактом центеллы Vichy, сыворотка и крем от пигментации и морщин линии Lifractiv Pigment DTMS, гелевая сыворотка с ретиналем 0.05% Don’t Touch My Retinal Garnier, обновленная сыворотка Vitamin С для коррекции и предотвращения пигментации A.G.E. STOP Switzerland, концентрат для лица с феруловой кислотой B12 I C15 Ferulic Ultra Glow Concentrate Следующая фотография 1 / 7 Thalion, гамма THALIWHITE — средства для борьбы с пигментацией и восстановления равномерного тона кожи SVR, капсула-концентрат Clairial против пигментных пятен Laboratorium, сыворотка для осветления тона кожи с пептидами и экстрактом центеллы Vichy, сыворотка и крем от пигментации и морщин линии Lifractiv Pigment DTMS, гелевая сыворотка с ретиналем 0.05% Don’t Touch My Retinal Garnier, обновленная сыворотка Vitamin С для коррекции и предотвращения пигментации A.G.E. STOP Switzerland, концентрат для лица с феруловой кислотой B12 I C15 Ferulic Ultra Glow Concentrate

Ирина Кириенко