Новостройки в Москве подорожали на 17% за год

Стоимость новостроек в Москве в сентябре составляла в среднем 563 тыс. руб. за кв м. Это на 17% больше год к году. Об этом свидетельствуют данные bnMAP.pro, с которыми ознакомился ТАСС.

По сравнению с августом стоимость квадратного метра увеличилась на 1,9%. Бюджет покупки новостроек по итогам сентября составил в среднем 33,1 млн руб. Это на 23,7% больше год к году и на 3,3% больше месяц к месяцу. В старых границах Москвы продажи велись в 343 новостройках. Это на 1,5% больше, чем в августе и на 5,5% меньше, чем в сентябре прошлого года.

Продажи новостроек в Москве и Подмосковье по итогам августа выросли на 31% год к году. За месяц было продано 10,6 тыс. квартир. Наиболее выраженный рост спроса был зафиксирован в Подмосковье — на 37% год к году, до 3,6 тыс. сделок. В старых границах Москвы девелоперы продали на 31% больше квартир на первичном рынке (5,1 тыс. сделок). В Новой Москве прирост составил 23% с общим числом продаж 1,9 тыс. квартир.

