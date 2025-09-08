Квартиры дождались покупателей

Продажи новостроек в Москве и Подмосковье по итогам августа 2025 года выросли на 31% год к году, всего за этот период было продано 10,6 тыс. квартир. Такой скачок продиктован низкой базой прошлого года и постепенной адаптацией застройщиков к сложившейся конъюнктуре — они стали чаще предлагать скидки. Дополнительно поддерживает спрос семейная ипотека и постепенный рост инвестиционной активности. Впрочем, эксперты не спешат говорить о восстановлении продаж на первичном рынке жилья в целом по России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

О том, что за август 2025 года застройщики жилья Москвы и Подмосковья продали 10,6 тыс. квартир в новостройках, или на 31% больше год к году, сообщил аналитический сервис Dataflat.ru, опираясь на собственные данные. Самый выраженный рост спроса за этот период фиксируется в Подмосковье — на 37% год к году, до 3,6 тыс. сделок. В старых границах Москвы девелоперы продали на 31% больше квартир на первичном рынке: здесь было реализовано 5,1 тыс. лотов. В Новой Москве прирост составил 23% с общим числом продаж 1,9 тыс. лотов, следует из данных сервиса.

Такая динамика продиктована низкой базой прошлого года, когда рынок новостроек переживал резкое падение спроса после отмены в июле 2024 года программы массовой льготной ипотеки, отмечает гендиректор ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов. По данным Росреестра, в августе 2024 года продажи первичного жилья в Москве упали на 57% год к году. Сейчас спрос поддерживает льготная программа семейной ипотеки, которая, получив новые лимиты от регулятора, после небольшой паузы вновь стала популярной у граждан. По такой программе сейчас реализуется около 70% от общего объема проданных квартир в новостройках, говорит господин Колунов.

Кроме того, в ожидании дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ покупатели стараются приобрести жилье, пока оно вновь не подорожало из-за реализации отложенного спроса, считает управляющий директор «Метриум» Руслан Сырцов.

Стоимость квартиры в новостройке в целом в столице и области по итогам августа 2024 года подорожала в среднем на 9% год к году — до 374,5 тыс. руб. за 1 кв. м, следует из данных Dataflat.ru. Если же брать Москву в старых границах, то в августе этого года средняя стоимость 1 кв. м жилья достигла 507 тыс. руб., что на 8% больше, чем годом ранее.

Еще одним драйвером спроса стала инвестиционная активность: банковские вклады, особенно для крупных сумм, перестали быть сверхвыгодным инструментом: текущие ставки не покрывают инфляцию, отмечает директор по продажам девелоперской компании «Мангазея» Федор Ушаков. Это, по словам эксперта, поспособствовало перетоку средств в жилую недвижимость Москвы и области, обладающую исторически высокой ликвидностью.

Между тем девелоперы, пытаясь дополнительно простимулировать спрос на новостройки, пересматривают свою ценовую политику и чаще предлагают покупателям дисконты или субсидирование ставок, отмечает коммерческий директор «Главстрой Регионы» Алексей Артошин. Застройщики вынуждены прибегать к скидкам, в том числе вследствие высокой конкуренции из-за роста объема предложения и сохраняющейся экономической турбулентности, отмечает гендиректор Optima Development Давид Худоян.

На этом фоне выручка девелоперов от продажи первичного жилья в Москве и Подмосковье по итогам августа 2025 года выросла на 32% год к году, до 194,5 млрд руб., подсчитали в Dataflat.ru.

Сложившаяся ситуация могла бы стать первым сигналом о постепенном восстановлении рынка новостроек после затяжного кризиса. Однако такой рост частично вызван сезонными факторами и вынужденными мерами поддержки рынка, говорит Давид Худоян. Кроме того, в Москве изначально не наблюдалось выраженного падения продаж первичного жилья, как в регионах, говорит коммерческий директор девелоперской ГК Dars Дмитрий Софронов.

Тем временем на первичном рынке элитного жилья объем сделок за первое полугодие 2025 года увеличился на 6% год к году, всего было продано 890 квартир и апартаментов, подсчитал партнер консалтинговой компании NF Group Андрей Соловьев. По его подсчетам, совокупная стоимость реализованных лотов за этот период составила 174 млрд руб.— это на 51% больше, чем годом ранее.

София Мешкова