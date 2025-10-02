Законопроект о беспилотном движении внесут в правительство до конца года

Проект федерального закона о регулировании движения высокоавтоматизированных транспортных средств внесут в правительство до конца 2025 года, заявил глава Минтранса Андрей Никитин. По его словам, принятие закона позволит запустить такие машины в 2027 году.

Министр рассказал, что сейчас документ находится в стадии разработки. «Мы разрабатываем его вместе с бизнесом, он поддержан отраслевым сообществом. До конца года внесем его в правительство»,— заявил господин Никитин ТАСС на форуме «Цифровая транспортация».

Первые два проекта закона «О высокоавтоматизированных транспортных средствах» Минтранс представлял в 2021–2022 годах, но затем документ был отправлен на доработку. На прошлой неделе министерство представило третью версию закона. “Ъ” изучил этот проект. Он предполагает, что все беспилотники должны стоять на учете в ГИБДД и проходить регулярное техобслуживание. Также закон описывает условия допуска таких машин на дороги.

