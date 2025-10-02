МВД разработало механизм получения данных о детях мигрантов, не учащихся в школах

МВД разработало проект постановления правительства, который закрепит механизм получения ведомством данных о детях мигрантов, не зачисленных в школы. Речь идет в том числе о тех детях, которые не прошли обязательное тестирование по русскому языку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Документ предполагает, что данными о детях иностранцев будут обмениваться МВД, Минпросвещения, Минцифры, Рособрнадзор и региональные органы власти в сфере образования. Кроме того, проект перечисляет информационные системы, которые будут использоваться для передачи информации — ГИС миграционного учета, ФГИС «Моя школа» и региональные государственные информационные системы в сфере образования, ФИС ФРДО, ЕПГУ, ЕСИА.

Проект постановления был подготовлен для реализации закона об обмене данными МВД и образовательными учреждениями, принятого Госдумой в июле этого года. Согласно документу, министерство будет передавать школам и колледжам списки детей-иностранцев, поставленных на миграционный учет, а те сообщат МВД об их приеме или отчислении. В пояснительной записке к проекту говорилось, что поправки разработаны во исполнение поручений президента Владимира Путина от октября 2024 года по вопросам совершенствования миграционной политики. Цель инициативы — «выявление данной категории детей мигрантов для их последующей адаптации и интеграции в российское общество».

Подробнее — в материале «Ъ» «Из школы в полицию и обратно».

Полина Мотызлевская