Аварийные участки канализации в Таганроге отремонтируют за 225 млн рублей

В Таганроге до конца 2025 года отремонтируют три аварийных участка канализационного коллектора на ул. Мало-Почтовая протяженностью 826 м. Средства в размере 225 млн руб. будут выделены из регионального бюджета. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Тelegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По информации госпожи Камбуловой, увеличение финансирования произошло благодаря поддержке губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря. Подрядчик расширяет количество техники и сотрудников на объектах. Работы организованы в две смены и ведутся с опережением графика.

«Завершение капитального ремонта аварийных участков коллектора запланировано на конец 2025 года», — пояснила глава Таганрога.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что ремонт таганрогского коллектора подрядчик планировал завершить в ноябре за 146 млн руб.

Валентина Любашенко