«Матч ТВ» предложил 28 млрд руб. за эксклюзивные права на показ РПЛ на 4 года

«Матч ТВ» прислал Российской премьер-лиге (РПЛ) проект нового ТВ-контракта, сообщает «РБ-Спорт». По информации портала, договор «во многом повторяет по условиям прежний»: он дает вещателю эксклюзивные права на показ турнира, а лига может получить 28 млрд руб. за четыре года.

Текущий контракт РПЛ и «Матч ТВ» завершается по окончании текущего сезона. Он был заключен в 2021 году и приносит лиге более 7 млрд руб. в год. Действовавшее до 2022 года соглашение было куда скромнее: его сумма не превышала 1,7 млрд за сезон.

По данным «РБ Спорт», «совещание по коммерческим и ТВ-правам на ближайший четырехлетний цикл» РПЛ проведет в пятницу.

Арнольд Кабанов