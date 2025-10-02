Wildberries & Russ получила 100% операционной компании «Рив Гош»

Объединенная компания Wildberries & Russ получила в залог 100% операционной компании парфюмерно-косметической сети «Рив Гош». Это следует из данных ЕГРЮЛ, на которые обратил внимание «Интерфакс».

Операционная компания «Рив Гош» — ООО «Аромалюкс», подконтрольная кипрской Rive Gauche Group Ltd. Договор залога действует с 23 сентября. Кроме того, ООО РВБ получила в залог 100% ООО «Ароматех», которая принадлежит «Аромалюксу».

28 сентября «Ъ» сообщил со ссылкой на источники, что Wildberries & Russ может выкупить бизнес «Рив Гош». Договоренность уже достигнута, согласование условий заняло несколько дней. 26 сентября стороны объявили о заключении стратегического партнерства. Ранее переговоры о покупке «Рив Гош» вели структуры «Севергрупп» Алексея Мордашова, однако обсуждения забуксовали, отмечали собеседники «Ъ».

Подробнее — в материале «Ъ» «Красота не стальная».