Очереди фур на границе РФ с Казахстаном могут сохраниться до середины октября

На пункте пропуска «Маштаково» на границе России и Казахстана скопилось 2–3 тыс. грузовиков, сообщил «Ъ» руководитель отдела логистики YM Trans Group Александр Азатьян. Он ожидает, что в первой половине октября ситуация не изменится. Подпадающие под санкции товары продолжат задерживаться и копиться в очередях, в то время как обычные товары будут проходить границу, но не так быстро, как раньше, согласен замруководителя отдела логистики СЛК Максим Емелин.

По словам господина Азатьяна, главной альтернативой Казахстану при импорте из Китая сейчас является переход «Маньчжурия»—«Забайкальск». Там достаточно развитая инфраструктура и высокая пропускная способность — от 400 до 600 автомобилей в сутки. «Очередей там сейчас не фиксируется, машины проходят переход за сутки или двое, а весь срок доставки по такому маршруту составляет 12–18 суток. Есть и резервные пограничные переходы непосредственно в Казахстане — например, Троицк»,— уточнил эксперт.

