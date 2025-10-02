Хинштейн заявил о хищении 24 млн руб. на строительстве мемориала «Курская битва»
Губернатор Курской области Александр Хинштейн прокомментировал иск региональной прокуратуры на 1,2 млрд руб. к подрядчику мемориального комплекса «Курская битва». По словам главы региона, при его строительстве могло быть похищено более 24 млн руб.
Губернатор Курской области Александр Хинштейн
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Ответчиком по иску прокуратуры является столичная компания ООО УКС. Она исполняла работы в поселке Поныри. Там к 80-летию Победы была открыта скульптура советского воина, в церемонии открытия участвовал президент Владимир Путин. «"УКС" привлечено к исполнению контрактов в обход конкурентных процедур, стоимость контрактов и объемы работ завышались. Все работы шли с отставанием от графика»,— написал господин Хинштейн в своем Telegram-канале. Он отметил, что материалы о хищении более 24 млн руб. направлены в полицию для возбуждения уголовного дела, а ранее в отношении руководителя компании было возбуждено дело о неуплате налогов (ч. 2 ст. 199 УК РФ, до пяти лет лишения свободы).
Согласно Kartoteka.ru, руководителем ООО УКС с августа 2024 года является Александр Вачаев, ранее гендиректором был Виктор Каменев, которого дисквалифицировали за сдачу в налоговые органы недостоверных сведений. Учредителем ООО УКС выступает Олег Щелкунов. В 2024 году выручка УКС составила 813,6 млн руб., чистая прибыль — 7 млн руб.