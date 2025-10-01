Прокуратура требует взыскать с застройщика мемориала «Курская битва» 1 млрд рублей

Прокуратура Курской области подала в суд иск о признании недействительным контракта на строительство мемориала «Курская битва» в Поныровском районе и взыскании более 1 млрд руб. с застройщика в бюджет. Об этом сообщили «РИА Новости» в надзорном ведомстве.

По данным прокуратуры, ОКУ «Управление капитального строительства Курской области» заключило контракт с ООО «Управление капитального строительства» на сумму 1 млрд руб. без проведения конкурентных процедур. Застройщик не имел необходимых ресурсов, привлекал аффилированные субподрядные организации и создавал фиктивный оборот.

Также уточняется, что подрядчик имеет задолженность по обязательным платежам, работы по объекту не завершены, а сумма неотработанного аванса составляет 299 млн руб.