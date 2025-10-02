«Зимнее яйцо» Фаберже в третий раз выставили на аукцион
Наследники катарского шейха Сауда бин Мухаммеда Аль Тани выставили «Зимнее яйцо» Карла Фаберже на аукцион Christie’s. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники. Изделие было создано к Пасхе 1913 года для русской императорской семьи.
Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ
«Зимнее яйцо» выставлено на торги в третий раз. В 1994 году оно было продано за $5,6 млн. В 2002 году — за $9,6 млн. Корпус «Зимнего яйца» выполнен из горного хрусталя и украшен резьбой, имитирующей морозные кристаллы. Изделие стоит на хрустальной подставке в виде тающего льда. Внутри яйца находится корзинка с букетом подснежников из кварца и жадеита. Император Николай II подарил ювелирное изделие матери Марии Федоровне.
Фирма Карла Фаберже изготовила 50 императорских пасхальных яиц с 1885-го по 1916 год. Сначала император Александр III заказывал по одному изделию в год для жены Марии Федоровны. С 1895 года, когда императором стал Николай II, он стал заказывать по два — для матери и для супруги, Александры Федоровны.
В 2004 году российский бизнесмен Виктор Вексельберг купил часть коллекции ювелирных изделий у семьи Форбс (наследников основателя журнала Forbes Малькольма Форбса). В коллекцию входило девять императорских пасхальных яиц. Господин Вексельберг отдал за изделия более $100 млн.