Сообщения о минировании школ получили в трех муниципалитетах Ставрополья

2 октября в Кисловодске, Лермонтове и станице Ессентукской Ставропольского края поступили анонимные сообщения о минировании школ, сообщили в своих Telegram-каналах главы городов и округов.

«Поступило сообщение о заминировании здания МБОУ СОШ №1 города Лермонтов. На данный момент будет проведена эвакуация обучающихся и сотрудников, а также обследование школы и прилегающих территорий на предмет наличия подозрительных вещей и лиц»,— сообщила глава Лермонтова Елена Кобзева.

Как написал глава Предгорья Николай Бондаренко, сообщение о минировании получили также в станице Ессентукской, но точный адрес не был указан.

«В школе № 1 станицы Ессентукской утро недоброе. В 09:40 поступила информация о минировании школы с таким же номером, но без указания точного адреса. Направлены все экстренные службы для проверки информации,— написал Бондаренко в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что учащимся ничего не угрожает.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», поступило сообщение и о минировании школы №1 Кисловодска. На место выехали специалисты всех служб экстренного реагирования. На месте проводится проверка, работают кинологи с собаками.

Наталья Белоштейн