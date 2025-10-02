Президент Колумбии выслал дипломатов Израиля после перехвата «Флотилии свободы»

Президент Колумбии Густаво Петро заявил о высылке делегаций Израиля и денонсации соглашения о свободной торговле с еврейским государством. Это произошло после сообщений о перехвате в международных водах «Флотилии свободы» со шведской активисткой Гретой Тунберг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Колумбии Густаво Петро

Фото: Eduardo Munoz / Reuters Президент Колумбии Густаво Петро

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

По информации местных СМИ, среди задержанных оказались две колумбийки. «Если эта информация верна, налицо новое международное преступление Нетаньяху,— написал президент в соцсети X. — МИД должен подать все соответствующие иски, включая израильское правосудие. Я приглашаю международных адвокатов встать на службу Колумбии вместе с нашими юристами».

Организаторы акции «Флотилия свободы», объединившей около 40 судов для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа, сообщили, что военнослужащие Израиля остановили 13 судов. Среди задержанных оказалась и Грета Тунберг.

Густаво Петро активно поддерживает Палестину в ее конфликте с Израилем. В закрепленной публикации президента в X есть видеоклип с песней о борьбе колумбийского политика с «Сатаньяху из страны Моссада». Видеоряд ролика включает многочисленные кадры разбомбленного города Газа, колумбийские протесты в защиту палестинского народа, а также много нейросетевого контента. Например, в клипе появляется сгенерированное ИИ изображение самого господина Петро, гладящего ягуара посреди джунглей, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, кружащегося в танце с президентом США Дональдом Трампом. А также сцена того, как мировые лидеры, включая президента России Владимира Путина, запускают в небо ракеты с привязанным к ней Дональдом Трампом.

Густаво Петро занял пост президента Колумбии в июне 2022 года. Он стал первым левым политиком в истории страны, одержавшим победу на президентских выборах. С начала Холодной войны Колумбия была главной союзницей США в Латинской Америке, и ею управляли исключительно правые политические силы.