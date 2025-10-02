Торпеда протаранила СКА

СКА проиграл второй матч подряд торпедовцам из Нижнего Новгорода в чемпионате КХЛ. На этот раз — в овертайме со счетом 2:3. Это уже третье поражение команды Игоря Ларионова от клуба, в котором он раньше работал главным тренером.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нападающий команды СКА Сергей Плотников и вратарь «Торпедо» Денис Костин во время матча

Фото: ХК СКА Нападающий команды СКА Сергей Плотников и вратарь «Торпедо» Денис Костин во время матча

Фото: ХК СКА

Второй матч против «Торпедо» отличался тем, что СКА открыл счет. Забросил во втором периоде даже две шайбы: сначала отличился нападающий Игорь Ларионов, сын главного тренера СКА (это его первая шайба в сезоне), а потом — защитник Бреннан Менелл. Он провел за СКА уже шестой гол в чемпионате и выбился в лучшие снайперы команды. Это и хорошо, и плохо. В прошлом сезоне американец, выступая за московское «Динамо», забросил всего четыре шайбы, а в этом уже превзошел этот результат. Показал, что умеет эффективно играть в атаке. С другой стороны, подвиги защитника говорят о том, что нападающие СКА недорабатывают. У них меньше голов.

Неприятности начались для хозяев в третьем периоде. Торпедовец Егор Виноградов сначала сократил разницу в счете, получив пас на пятачке от партнера. А потом Сергей Плотников, форвард СКА, совершили фол на игроке, который прорывался к воротам армейцев, и судья назначил штрафной бросок. Нападающий «Торпедо» Василий Атанасов хитрым финтом расправился с голкипером СКА Сергеем Ивановым.

После этого волжане уже захватили инициативу и в овертайме довели дело до победы. Шайбу в сетку ворота СКА в одной из атак добил американский защитник Бобби Нарделла. Таким образом петербуржцы снова проиграли команде, где раньше работал тренером Игорь Ларионов. И — снова в овертайме со счетом 2:3. Такой же результат был зафиксирован в Нижнем Новгороде, когда команды встретились на старте сезона. В понедельник СКА уступил торпедовцам со счетом 2:5.

Можно сказать, что армейцы так и не смогли найти способ превзойти одного и того же противника. Это означает, что и тренерский штаб слабо сработал. И что команде не хватает класса, исполнителей. Потому что желание у хоккеистов СКА было. На нем, впрочем, далеко не уедешь. Надо не удаляться, реализовывать моменты, не совершать глупых ошибок. Всего этого хватало в действиях армейцев. Не слишком надежно действуют вратари, которых тренерский штаб регулярно меняет.

Игорь Ларионов, который главный тренер СКА, после матча сказал, что команда растет. И что ей не хватает защитников, выбывших на старте сезона: Никиты Зайцева и Андрея Педана. Оборона, и правда, выглядит слабым местом команды. В десяти матчах пропущено 29 голов. И в целом порой складывается ощущение, что игроки не понимают, как действовать в своей зоне. То шайбу не могут вывести, то отдают неточные передачи, то неправильно располагаются.

Атака СКА, забивавшая в других матчах по четыре, пять, шесть шайб, не справилась с защитными порядками «Торпедо», которое, надо отдать ему должное, выглядит на старте сезона хорошо. Определенная заслуга в этом принадлежит Ларионову, работавшему в этом клубе три года. Но в глаза бросалось не только мастерство игроков нижегородской команды, но и то, с каким желанием они хотели насолить своему бывшему наставнику. Матчи против СКА были для торпедовцев очень принципиальными. Армейцы могут взять реванш у них теперь только в конце января, когда соперники встретятся снова.

Сейчас СКА занимает в таблице Западной конференции КХЛ пятое место, отставая от лидирующего «Локомотива» на шесть очков. С ярославцами петербуржцам как раз предстоит встретиться в выездной серии матчей, которая им предстоит 6 октября. Начнет ее СКА 3 октября встречей со «Спартаком» в Москве, а завершит 8 октября дуэлью с «Автомобилистом» в Екатеринбурге.

Кирилл Легков