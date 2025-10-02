Почти 75 тысяч рублей составила средняя зарплата в Удмуртии в первом полугодии

Средняя номинальная начисленная зарплата работников организаций Удмуртии за январь—июль составила 74,7 тыс. руб., что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщает пресс-служба Удмуртстата, в реальном выражении зарплата увеличилась на 8,3%.

Самая высокая средняя зарплата по республике наблюдается в сфере добычи полезных ископаемых составила 108,3 тыс. руб., в области информации и связи — 105,5 тыс. руб., финансовая и страховая — 101,2 тыс. руб. Самыми низкооплачиваемыми отраслями оказались гостиничная сфера и предприятия общественного питания с зарплатой 40,4 тыс. руб., а также строительство строительство (44,9 тыс. руб.).

Удмуртия заняла четвертое место по уровню оплаты труда среди регионов ПФО, уступая Татарстану, Пермскому краю и Нижегородской области. Самая высокая заработная плата зафиксирована в Татарстане (84,7 тыс. руб.), а наименьшая — в Саратовской области (64,1 тыс. руб.).

По муниципальным округам Удмуртии самая высокая зарплата наблюдается в Воткинском районе (83,9 тыс. руб.), самая низкая — в Юкаменском районе (49,2 тыс. руб.). В Ижевске средняя заработная плата составила 91,3 тыс. руб.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что регион занял 40-е место в рейтинге российских регионов по медианной зарплате, которая составила 55,6 тыс. руб. Республика расположилась между Самарской и Оренбургской областями.

Анастасия Лопатина