Российские сериалы вошли в топ-5 по популярности у зрителей

Три отечественных сериала — «Лихие. Глава вторая», «Москва слезам не верит. Все только начинается» и «Олдскул» — вошли в пятерку самых популярных проектов у россиян по данным «Индекс Кинопоиск Pro» на последней неделе сентября. Однако, как выяснил «Ъ», этот успех локальных релизов происходит на фоне общего снижения интереса к сериалам.

Суммарный показатель интереса к сериалам с 22 по 28 сентября составил 8185 баллов против 9344 баллов годом ранее. Лидером рейтинга стал сериал «Лихие. Глава вторая» (Okko) с 166 баллами, второе место занял сиквел «Москва слезам не верит» (Wink) с 143 баллами, а четвертое — «Олдскул» (Start и Premier) с 118 баллами. В пресс-службе «Кинопоиска» связали активность с сезонным фактором: «Осенний сезон — самый оживленный, именно на него запланированы релизы громких проектов».

Участники рынка отмечают, что успех определяется не только качеством контента, но и целенаправленными маркетинговыми усилиями. «На фоне общего снижения количества проектов площадки стали активнее продвигать то, на что сделали ставку»,— пояснил директор департамента новых технологий J'son & Partners Consulting Дмитрий Колесов. Напомним, что за первое полугодие 2025 года российские стриминги выпустили 96 оригинальных проектов, что на 14% меньше показателей прошлого года. В «Газпром-Медиа Холдинге» успех «Олдскула» объяснили комплексом условий — отличным сценарием, актерским составом и работой творческой группы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Осенние премьеры еще ждут своего зрителя»