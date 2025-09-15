Гимнастка из Воронежа Мельникова завоевала золото и серебро на турнире в Париже

Воронежская спортивная гимнастка Ангелина Мельникова завоевала золотую и серебряную медали на международном турнире FIG World Challenge Cup в Париже. Об этом сообщили в пресс-службе Французской федерации гимнастики.

Ангелина Мельникова является Почетным гражданином Воронежа

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Ангелина Мельникова является Почетным гражданином Воронежа

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Спортсменка заняла первое место в финальных соревнованиях на бревне — итоговая оценка ее выступления составила 13,5 балла. Серебряным призером госпожа Мельникова стала в вольных упражнениях — их судьи оценили на 13,4 балла.

Ангелина Мельникова родилась в 2000 году в Воронеже. Она стала олимпийской чемпионкой на Играх в Токио в 2021 году в командном первенстве. В личном многоборье и на вольных упражнениях она завоевала бронзовые медали. В 2021 году получила звание абсолютной чемпионки мира в личном многоборье. На чемпионате мира в 2019-м стала бронзовым призером в личном многоборье и вольных упражнениях. Четырехкратная чемпионка Европы. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году получила серебро в командном первенстве. Имеет звание заслуженного мастера спорта России. В марте 2025-го получила нейтральный статус.

В середине июля Ангелина Мельникова снялась с выборов в гордуму Воронежа. На них она могла представлять партию «Единая Россия».

Кабира Гасанова