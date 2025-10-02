В мэрии Екатеринбурга планируют запретить устанавливать вывески на крышах

В администрации Екатеринбурга готовят меру по запрету размещения вывесок на крыше зданий. Об этом сообщил заместитель директора департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Алексей Черноскутов на сессии «Паспортизация фасадов зданий города Екатеринбурга» в рамках форума 100+ TechnoBuild.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Капустина, Коммерсантъ Фото: Анна Капустина, Коммерсантъ

«Администрация готовит внесение изменений, которые будут исключать применение крышных вывесок»,— сказал господин Черноскутов. По его словам, МУГИСО (министерство управления государственным имуществом Свердловской области) тоже приняло решение прекратить согласование таких вывесок. В пример он привел таблички «Мотив» на Плотинке, Rolex на торговом центре «Европа».

Помимо этого, господин Черноскутов рассказал о планах по обновлению улицы Вайнера — администрация планирует провести работу с собственниками, чтобы установить единый вид табличек на домах на участке от ул. Малышева до пр. Ленина. Представитель администрации также негативно высказался о размещении медиаэкранов на фасадах зданий — по его утверждению, они мешают восприятию архитектурного облика здания, однако согласование таких конструкций проводится областным министерством, а не муниципальным департаментом.

Анна Капустина