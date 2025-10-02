Обвиняемому в оправдании убийства начальника РХБЗ Кириллова дали восемь лет

Военный суд приговорил к восьми годам исправительной колонии общего режима россиянина Евгения Шульгу. Его обвинили в оправдании теракта против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

Сотрудники ФСБ задержали Шульгу в Костроме. Как следует из заявления, он распространял публикации с оправданиями терактов, совершенных украинскими спецслужбами, в мессенджере Telegram. Помимо теракта против генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, Шульга оправдывал атаки ВСУ на российские регионы, в результате которых погибли мирные жители.

Осужденный также призывал к вооруженным нападениям на российских военнослужащих, утверждает ФСБ. Фигурант признан виновным по статьям об оправдании терроризма и призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Приговор в законную силу не вступил.

Игоря Кириллова убили на Рязанском проспекте в Москве в декабре 2024 года. Взрывное устройство заложили в самокат, стоявший рядом с домом генерал-лейтенанта. Когда начальник РХБЗ и его помощник Илья Поликарпов выходили из подъезда, бомбу привели в действие. Оба погибли на месте. По делу обвиняются трое — Ахмаждон Курбонов, Батухан Точиев и Рамазан Падиев.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «СКР разобрал теракт до деталей».