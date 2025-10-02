Участников массовой драки с убийством в Екатеринбурге отправили в колонию

Свердловский областной суд отправил в колонию участников массовой драки около кафе Dalida на ул. Сухоложская в Екатеринбурге, во время которой произошло убийство, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Признанному виновным в хулиганстве с применением оружия, убийстве и покушении на убийство Бахтовару Хусейнову суд назначил 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Манучехру Кодирову, Сафарбеку Ходжаеву, Файзиддину Аюбову и Джахонгиру Мансурову назначено наказание от трех до пяти лет колонии общего режима — их судили по ч. 2 ст. 213 УК РФ.

«В последнем слове все пятеро сожалели о случившемся. Мансуров настаивал, что не виноват в случившемся, сказал, что "оказался не в том месте, не в то время". Извинялся лишь за то, что не вмешался и не помог потерпевшим. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших»,— сказано в сообщении. Приговор в силу не вступил.

По версии следствия, ночью 20 апреля 2024 года обвиняемые вступили в конфликт с компанией незнакомых жителей. В ходе драки Бахтовар Хусейнов нанес смертельный удар ножом в сердце одному из потерпевших и ранил еще одного в живот. Врачи оказали пострадавшему медицинскую помощь, а фигуранты скрылись с места происшествия. Как сообщили в управлении СКР по Свердловской области, их задержали в ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками СКР вместе с полицейскими. «За короткий срок оперуполномоченные "перелопатили" в прямом смысле этого слова колоссальный объем информации, отрабатывая личностные данные возможных фигурантов и их связи. Всего по подозрению в причастности к уличной разборке представители МВД задержали пятерых человек, двоих из них — в столице Среднего Урала, еще троих, пытавшихся спешно ретироваться за пределы РФ — в Челябинской области»,— рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

После этого проходили следственные мероприятия, в том числе были проведены допросы свидетелей и обвиняемых, а также проверки их показаний на месте. В ходе экспертиз было установлено, что все пятеро обвиняемых являются вменяемыми и способны нести ответственность за содеянное.

Ирина Пичурина