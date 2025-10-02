Электропитание на Чернобыльской АЭС восстановлено

Минэнерго Украины сообщило об отсутствии угрозы населению после блэкаута на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС). Электроснабжение станции уже восстановили. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук уточнила, что уровень радиации на объекте не превышает допустимые значения.

Накануне вечером на разрушенном четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС из-за скачка напряжения произошел блэкаут. Без электричества осталось защитное сооружение над энергоблоком, которое предотвращает выброс радиоактивных элементов. Власти Украины назвали причиной обстрел инфраструктуры в городе Славутич. В Минобороны России не сообщали о происшествиях на ЧАЭС.