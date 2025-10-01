Защитный саркофаг Чернобыльской АЭС остался без электричества

На Чернобыльской АЭС возникла чрезвычайная ситуация, сообщило Минэнерго Украины. По данным ведомства, на разрушенном четвертом энергоблоке электростанции из-за скачка напряжения произошел блэкаут.

Минэнерго Украины утверждает, что защитное сооружение над энергоблоком, которое предотвращает выброс радиоактивных элементов в окружающую среду, осталось без электроснабжения. Специалисты работают над возвращением энергии, заявили в ведомстве.

Власти Украины утверждают, что скачок напряжения произошел якобы в результате обстрела. В «Росатоме», Минэнерго России и Минобороны не сообщали о происшествиях на ЧАЭС.