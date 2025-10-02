В Ярославском округе появится шесть образовательных комплексов — список

В Ярославском округе в шесть образовательных комплексов (ОК) войдут 26 школ и 23 детских сада. Список комплексов опубликовал глава округа Алексей Михайлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Туношенская средняя школа имени Героя России Селезнева А.А.

Фото: Яндекс. Карты Туношенская средняя школа имени Героя России Селезнева А.А.

Фото: Яндекс. Карты

1 октября губернатор Михаил Евраев сообщил, что в регионе начали работу 85 новых ОК. Комплексы объединят почти 700 школ, детсадов и учреждений дополнительного образования.

Глава Ярославского округа Алексей Михайлов сообщил, что в округе «начнет действовать новая, прогрессивная концепция образовательных комплексов». Он рассказал, что детсады смогут использовать школьные спортзалы и библиотеки, а детям предложат разнообразные кружки. Согласно опубликованной господином Михайловым информации, в округе появятся шесть ОК и центр детского творчества:

ОК «Стимул»: Кузнечихинская, Медягинская, Глебовская школы, школа имени Ф. И. Толбухина, Леснополянская школа им. К. Д. Ушинского, детские сады «Сказка», «Росинка», «Кузнечик», «Аленушка», «Капитошка».

ОК «Перспектива»: Красноткацкая, Карабихская, Козьмодемьянская, Дубковская школы, детсады «Красная шапочка», «Солнышко», «Березка», «Золотой петушок», «Ленок».

ОК «Академия»: Ивняковская, Мордвиновская, Ширинская, Курбская, Иванищевская школы, детские сады «Василек», «Ивушка» и «Родничок».

ОК «Знание»: Туношенская школа имени героя России Селезнева А. А., Лучинская, Мокеевская и Ананьинская школы, детсады «Светлячок», «Гнездышко», «Теремок» и «Ласточка».

ОК «Импульс»: Михайловская, Сарафоновская, Карачихская школы, детские сады «Ветерок» и «Ягодка».

ОК «Открытие»: школы «Ярославка», Заволжская, Пестрецовская, Григорьевская, Спасская, детсады «Тополенок», «Звездочка», «Колосок» и «Совенок».

Центр детского творчества «Шанс»: центры дополнительного образования детей «Шанс» и «Ступеньки».

Алла Чижова