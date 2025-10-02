За ночь в Черноземье сбили 49 БПЛА; есть разрушения

В ночь на 2 октября дежурные средства ПВО уничтожили над Россией 85 беспилотников, включая 49 над Черноземьем. 38 БПЛА сбили над Воронежской областью, 11 — над Белгородской. Об этом сообщили в Минобороны.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил информацию ведомства. Предварительно, пострадавших нет. В городском округе повреждены два частных дома: в одном — выбиты окна и дверь, а в другом — повреждены хозпостройки и автомобиль.

Власти Белгородской области пока не раскрыли возможные последствия ночных атак.

Прошлой ночью над Черноземьем уничтожили девять беспилотников. В Воронежской области были незначительные последствия на земле — посечена стена промышленного строения.

Мария Свиридова