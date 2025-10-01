За ночь в Черноземье ликвидировали 9 БПЛА; есть разрушения

В ночь на 1 октября дежурные средства ПВО уничтожили над Россией 20 беспилотников, включая девять над Черноземьем. Восемь БПЛА сбили над Белгородской областью, один — над Воронежской. Об этом сообщили в Минобороны.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил информацию ведомства. Предварительно, пострадавших нет. Незначительно посечена стена промышленного строения.

Власти Белгородской области не раскрыли возможные последствия атак.

Прошлой ночью над Черноземьем уничтожили 62 беспилотника. В Белгородской области возник пожар в хозпостройке. Осколками были посечены фасад частного дома и легковой автомобиль. В Воронежской области задержался ряд пассажирских поездов.

Мария Свиридова