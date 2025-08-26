Демократы нашли своего Трампа

Конец лета 2025 года в американской политике ознаменовался конкуренцией двух концепций, связанных с президентской гонкой 2028 года. На правом фланге политического спектра внимание привлекает сдержанный и последовательный вице-президент США Джей Ди Вэнс, которого считают в большей степени трампистом, чем сам Трамп. На левом — демократический губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, который придерживается диаметрально противоположных взглядов, но перенял у Трампа яркий стиль политической борьбы. Конкуренция Вэнса и Ньюсома постепенно приобретает черты дуэли. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом

Фото: Mike Blake / File Photo / Reuters

На этой неделе Национальный комитет Демократической партии проводит в Миннеаполисе ежегодную летнюю встречу. Лидеры и функционеры партии сталкиваются сейчас с множеством проблем, пытаясь вырваться из политического пике: партию поддерживает лишь 34% избирателей, что является худшим результатом за всю историю.

Партийные функционеры уверены: чтобы преодолеть сложности, нужно заранее готовиться к важнейшим событиям в жизни партии.

Как отмечает издание Politico, хотя до президентских выборов в США еще три года, «теневые праймериз» де-факто уже стартовали.

При этом сразу несколько штатов, включая Южную Каролину, Нью-Гемпшир, Неваду, Мичиган и Айову, вступили в конкуренцию за право проведения самых ранних демократических праймериз. Нью-Гемпшир, традиционный «первопроходец», пока сопротивляется реформе в Демпартии, чьи функционеры уверены: необходимо отдавать первые строчки в графике голосования штатам, которые могут похвастаться более пестрым расовым и социальным составом (Южной Каролине и Неваде). В обоих этих штатах уже побывало несколько потенциальных претендентов на президентскую номинацию.

Один из членов Национального комитета Демпартии, пожелавший остаться анонимным, сообщил Politico: председатель комитета Кен Мартин хотел бы, чтобы календарь праймериз был определен как можно скорее. Возможно, уже в конце 2025-го или начале 2026 года. Это позволило бы потенциальным кандидатам начать свои кампании.

Нынешний фаворит среди демократов — губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. На сайте политических ставок Polymarket его шансы на выдвижение от Демпартии оцениваются в 34%.

На втором месте — конгрессвумен прогрессистского толка Александрия Окасио-Кортес (12%). На третьем — экс-министр транспорта Пит Буттиджич (7%).

Недавнее исследование Emerson College показало такую картину: Гэвин Ньюсом (23%), Пит Буттиджич (17%), бывший вице-президент Камала Харрис (11%), Александрия Окасио-Кортес (9%). При этом, отмечает портал RealClearPolling, всего несколько месяцев назад губернатор Калифорнии не лидировал: фаворитом была госпожа Харрис с 30% поддержки.

Возможно, укрепившееся лидерство губернатора строится не столько на аппаратной силе, сколько на тактике, которую он перенял у Дональда Трампа. Американские СМИ, включая Fox News, The New York Times и The Week, обратили внимание на то, что губернатор стал использовать стилистику нынешнего президента, включая агрессию в адрес оппонентов, написание некоторых слов в постах заглавными буквами и раздачу обидных прозвищ.

The New York Times не стесняется называть губернатора «троллем». The Week соглашается, но встает на защиту губернатора, отмечая, что он «вносит энтузиазм в ряды разочарованных избирателей-демократов».

Риторика губернатора касается, например, привлечения правительством Национальной гвардии к патрулированию американской столицы и угроз сделать то же самое в Чикаго. Гэвин Ньюсом также атакует республиканцев за изменение границ избирательных округов, обещая ответные меры. Его пресс-служба даже перефразировала любимый слоган Дональда Трампа: «Сделаем карты (округов.— “Ъ”) снова великими». Не стесняется политик и отпускать колкие шутки в адрес своего потенциального соперника от республиканцев на выборах-2028 — вице-президента страны Джей Ди Вэнса. Недавно губернатор, как делал не раз Дональд Трамп, обыграл имя Вэнса, изобретя фразу Just Dance Vance («Просто танцуй, Вэнс»).

Стратегия Гэвина Ньюсома — это попытка вернуть эмоциональную инициативу Демократической партии и соответствовать новым реалиям цифровой медиаэпохи, где агрессивная коммуникация становится способом мобилизации деморализованного электората, заявила в беседе с ABC профессор Школы коммуникаций и журналистики Анненберга при Университете Южной Калифорнии Карен Норт.

По словам эксперта, губернатор учится у Дональда Трампа, как захватывать внимание масс, «развлекать и увлекать».

И по крайней мере на сегодняшний день стратегия срабатывает. Господин Ньюсом не только обогнал конкурентов по Демпартии, но и догоняет Джей Ди Вэнса. По данным Polymarket, за месяц шансы губернатора Калифорнии выиграть президентские выборы возросли на 5 п. п., до 19%. А шансы Джей Ди Вэнса, напротив, понизились на 1 п. п., до 27%.

Отвечая на нападки со стороны Гэвина Ньюсома, вице-президент Вэнс в интервью Fox News предложил демократам «прекратить вести себя как сумасшедшие». Его тактика совсем иная: политик строит имидж на сдержанности, уверенности и акценте на «аутентичности», считая, что повторить Дональда Трампа невозможно.

Екатерина Мур