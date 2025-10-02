Суд увеличил компенсацию ИП за изъятый для ликвидации «зеленых масел» участок

Арбитражный суд Ярославской области увеличил компенсацию индивидуальному предпринимателю за изъятый для ликвидации «зеленых масел» участок на Тутаевском шоссе. Решение размещено в картотеке арбитражных дел.

Территория бывшего сажевого завода (справа от Юбилейного моста)

Фото: Михаил Евраев, Telegram

Фото: Михаил Евраев, Telegram

Участок площадью 1500 кв. м на территории бывшего сажевого завода, загрязненной нефтепродуктами, был изъят в 2023 году после объявления чрезвычайной ситуации муниципального характера. Министерство имущественных отношений предложило предпринимателю компенсацию в размере 2,2 млн руб., но он не согласился.

В арбитражный суд обратилось министерство для урегулирования разногласий. Суд назначил экспертизу, которая установила, что рыночная стоимость участка составляет 6 млн 276 тыс. руб. Эту сумму суд и определил в качестве компенсации. Решение может быть обжаловано.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ликвидацией накопленного вреда природе на территории бывшего сажевого завода планирует заняться ФГУП «Федеральный экологический оператор» (ФЭО, входит в госкорпорацию Росатом).

