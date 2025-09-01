«На деревню дедушке» стал самым кассовым фильмом в Удмуртии в августе

Российская комедийная кинолента «На деревню дедушке» стала самой кассовой в Удмуртии по итогам августа: на нее пришлось 13,6% всех сборов за месяц, или 1,5 млн руб. Кинокартину посмотрели порядка 4,2 тыс. жителей, или 8,9% от всей посещаемости удмуртских кинозалов. Это следует из статистики Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

Фото: Кадр трейлера фильма «На деревню дедушке»

На втором месте расположилась российская комедия «Мой папа — медведь»: ее сборы составили 1,2 млн руб. Фильм собрал в кинозалах 4,7 тыс. зрителей. Замыкает тройку документальный фильм «Край вдохновения», который собрал в прокате 1,2 млн руб. и 2,7 тыс. зрителей.

В общей сложности кинотеатры собрали в регионе за август 10,9 млн руб. Это на 1,9 млн руб. меньше, чем за июль. При этом количество кинозрителей за месяц сократилось почти на 18,9% — до 32,6 тыс. человек.

Напомним, самым кассовым фильмом в Удмуртии в июне стал «Не одна дома 2». Тогда картина собрала в республиканских кинозалах 3,2 млн руб. Комедийную киноленту посмотрели за месяц 11,9 тыс. зрителей.