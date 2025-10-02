Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Председателем челябинского заксобрания переизбрали Олега Гербера

Депутаты законодательного собрания Челябинской области восьмого созыва на первом заседании единогласно переизбрали председателем Олега Гербера, сообщает пресс-служба заксобрания.

Олегу Герберу 43 года. Работал помощником главы администрации Норильска, замруководителя и руководителем аппарата по информационным технологиям и организационному развитию АО «Полюс Красноярск». До избрания председателем регионального заксобрания в 2023 году был генеральным директором АО «Областное телевидение».

Первым заместителем председателя законодательного собрания избран Денис Моисеев. Заместителями стали: Анатолий Еремин, Евгений Илле, Павел Киселев, Виталий Пашин, Василий Швецов, Павел Шиляев, Андрей Шмидт.

Также депутаты единогласно выбрали сенатором в Совфеде РФ от регионального заксобрания Олега Цепкина. Его полномочия как депутата досрочно прекращены.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, ранее президиум челябинского отделения партии «Единая Россия» избрал в качестве кандидата на должность председателя заксобрания заместителя секретаря отделения по информационно-агитационной работе Олега Гербера.

Виталина Ярховска

