«Единая Россия» выдвинула Олега Гербера на пост спикера ЗСО Челябинской области
Президиум челябинского отделения партии «Единая Россия» избрал в качестве кандидата на должность председателя законодательного собрания области восьмого созыва заместителя секретаря отделения по информационно-агитационной работе Олега Гербера. Об этом сообщает пресс-служба организации. Господин Гербер был спикером в предыдущем созыве.
Фото: Артур Якушко, Коммерсантъ
Кандидатуру Олега Гербера должны утвердит большинством голосов депутатов на первом заседании заксобрания.
Также утвердили кандидатуру для последующего избрания на должность руководителя фракции «Единая Россия» в заксобрании — Дениса Моисеева. Он был первым заместителем председателя законодательного собрания и возглавлял фракцию в предыдущем созыве.
Полномочиями сенатора Совета Федерации Федерального собрания РФ предложили наделить находящегося на этом посту Олега Цепкина. Окончательное решение о его назначении будет принято после голосования депутатов нового созыва.