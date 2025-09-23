«Единая Россия» выдвинула Олега Гербера на пост спикера ЗСО Челябинской области

Президиум челябинского отделения партии «Единая Россия» избрал в качестве кандидата на должность председателя законодательного собрания области восьмого созыва заместителя секретаря отделения по информационно-агитационной работе Олега Гербера. Об этом сообщает пресс-служба организации. Господин Гербер был спикером в предыдущем созыве.

Кандидатуру Олега Гербера должны утвердит большинством голосов депутатов на первом заседании заксобрания.

Также утвердили кандидатуру для последующего избрания на должность руководителя фракции «Единая Россия» в заксобрании — Дениса Моисеева. Он был первым заместителем председателя законодательного собрания и возглавлял фракцию в предыдущем созыве.

Полномочиями сенатора Совета Федерации Федерального собрания РФ предложили наделить находящегося на этом посту Олега Цепкина. Окончательное решение о его назначении будет принято после голосования депутатов нового созыва.

Виталина Ярховска