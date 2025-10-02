Продажи смартфонов в России упали почти на четверть в третьем квартале

В июле–сентябре в России было продано 6,2 млн смартфонов на сумму 140 млрд руб. Это меньше на 23% в денежном выражении и на 19% в штуках по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили «Известиям» в МТС.

Средний чек на смартфон составил 22,5 тыс. руб. против 23,6 тыс. руб. годом ранее. Лидерами по продажам в штуках стали Xiaomi (21%), Realme (13%) и Tecno (13%). В денежном выражении самыми продаваемыми стали Apple (24%), Samsung (23%) и Xiaomi (14%).

«В целом рынок движется в сторону рационального потребления,— отметили в МТС.— Так как спрос преимущественно преобладает в более бюджетном сегменте и стабильно растет интерес к китайским брендам».

О продажах смартфонов Apple в России — в материале «Ъ» «Спрос зашкалил на этом iPhone».