Спрос зашкалил на этом iPhone

Предзаказы новой линейки iPhone 17 оказались в три раза выше, чем по предыдущей модели — тогда они составили 85 тыс. устройств на сумму 9 млрд руб., а за неделю после выхода 17-й модели — уже свыше 136 тыс. Наибольшей популярностью у россиян пользуется флагманская модель iPhone 17 Pro Max средней стоимостью около 170 тыс. руб.— на нее приходится свыше 40% всех предзаказов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным МТС, спрос на линейку iPhone 17 более чем в три раза превысил показатели по iPhone 16 за аналогичный период. Абсолютным лидером стала флагманская модель iPhone 17 Pro Max. Так, в МТС на нее пришлось 49% всех заказов, в «М.Видео-Эльдорадо» — 42%, а в Inventive Retail Group (re:Store, Samsung) отмечают, что версия с памятью 512 ГБ заняла 48,7% от общего числа предзаказов. Наибольшей популярностью пользовались модели с памятью 256 ГБ и 512 ГБ, а также новый оранжевый цвет, говорят ритейлеры. «iPhone 17 Air показывает динамику роста предзаказов в абсолютном выражении, но его доля составила 3,5% от общего числа предзаказов, в связи с повышенным вниманием покупателей к линейке Pro», — добавляют в «М-видео-Эльдорадо».

iPhone 17 был официально представлен Apple 9 сентября 2025 года. Базовая модель iPhone 17 с памятью 256 ГБ в России стоит от 90 591 руб. до 112 990 руб., в то время как флагманский iPhone 17 Pro Max с максимальным объемом памяти 2 ТБ может достигать 299 990 руб.

Подтверждают высокий спрос на новую линейку смартфонов и маркетплейсы. По данным «Яндекс Маркета», покупатели чаще всего выбирают iPhone 17 Pro с объемом памяти 256 ГБ (31% от всех предзаказов), Pro Max с памятью 256 ГБ (22%) и 512 ГБ, а также Pro с памятью 512 ГБ. В Wildberries “Ъ” сказали, что предзаказы на iPhone 17 «значительно опережают» показатели предыдущей модели. «По этому критерию продажи уже можно назвать рекордными»,— добавили в пресс-службе. По словам представителя маркетплейса, частично это объясняется ранними сроками доставки — 27 сентября. В Ozon не ответили “Ъ”.

В Inventive Retail Group добавляют, что основными покупателями новинки стали мужчины в возрасте 30–35 лет (56%). «Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург сформировали 62% всего предзаказа. Далее по активности идут города: Ростов-на-Дону, Новосибирск, Самара, Краснодар»,— говорит представитель компании. В «Яндекс Маркете» подтверждают эти данные.

Росту спроса способствовали технологические новинки модели — новые камеры, дисплеи и повышенная производительность, объясняет PR-директор Inventive Retail Group Людмила Семушина: «Интерес связан с новым форм-фактором и эксклюзивным цветом. Для тех, кто покупает телефон в первых рядах, важно отличаться от предыдущей линейки».

Продавцы утоняют, что первые предзаказы планируют начать выдавать до конца сентября. Ажиотаж вокруг новинки демонстрирует стабильно высокий интерес к продукции Apple на российском рынке, говорит гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. По его словам, есть две основные причины выросших показателей предзаказа: «Во-первых, есть спрос на новые, технологически продвинутые смартфоны. Во-вторых, всегда есть спрос на прежние модели, которые дешевеют. Поэтому доля компании растет как за счет новых продаж, так и за счет старых».

По данным МТС, с января по август в России продано 15,6 млн всех смартфонов на сумму 373,5 млрд руб. За этот же период на рынке продано 1 млн iPhone на сумму 99 млрд руб. Доля Apple на рынке составляет 6,6% в штуках и 26,5% в деньгах, добавил представитель компании. Как сообщал “Ъ”, по итогам 2024 года Apple нарастил свою долю до 9% в штучном выражении (годом ранее 8%, а по итогам 2022 года 10%).

В начале 2025 года ряд пользователей iPhone начал сталкиваться со сложностями в работе модуля eSIM, которые привели к выходу виртуальной сим-карты из строя, а зачастую и к поломкам устройств. Проблема была связана как с устаревшими контроллерами eSIM в iPhone, так и с некорректной работой операторского софта (см. “Ъ” от 17 января).

Марианна Голдобенкова