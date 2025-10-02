Роскачество рассказало о мошенничестве с цифровыми копиями умерших людей

Мошенники при помощи нейросетей создают цифровые копии умерших людей и используют их в своих целях, рассказали ТАСС в центре цифровой экспертизы Роскачества. Злоумышленники выбирают жертвами уязвимых людей, переживающих утрату.

По данным ведомства, упомянутая технология основана на нейросетевых алгоритмах. Изначально она использовалась «в терапевтических целях», чтобы помочь людям преодолеть утрату с помощью «общения» с цифровой проекцией умершего. Однако киберпреступники могут использовать эти симуляторы для скрытой рекламы или для манипуляций пользователями, внушив, что бот — на самом деле умерший родственник. Цифровые копии родных могут убеждать людей в необходимости финансовой помощи, рекомендовать покупку товаров или услуг.

Помимо этого, нейробот, обученный на реальных данных человека, может проходить биометрическую верификацию в некоторых системах, подтверждать голосом или онлайн-присутствием согласие на получение микрозайма или подписывать электронный документ. Аккаунты умерших могут стать инструментом для фишинговой рассылки от имени реальных людей, предупредили в Роскачестве.

МВД сообщало, что мошенники начали использовать дипфейки с блогерами или известными автоэкспертами для хищения средств россиян, покупающих автомобили с пробегом. По данным платформы Resemble AI, в первом квартале 2025 года мировые финансовые потери от мошенничества с использованием дипфейков превысили $200 млн.