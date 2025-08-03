Мошенники стали использовать дипфейки для обмана покупателей машин

Злоумышленники начали использовать дипфейки с блогерами или известными автоэкспертами для хищения средств россиян, покупающих автомобили с пробегом. Об этом сообщили в МВД.

«Мошенники заставляют терять бдительность, не оставляя времени на рациональную проверку или сомнения»,— рассказали ТАСС в ведомстве. Дипфейк сложно распознать неспециалистам, предупредили в министерстве. Мошенники используют внешность и голос других людей, которые не вызывают сомнений. Это создает иллюзию подлинности контента, рассказали в МВД.

Кроме того, злоумышленники используют фразы «цена только сегодня», «уже звонит другой покупатель», чтобы воздействовать на жертву. Мошенники предлагают цену ниже рыночной и показывают поддельные сканы ПТС и СТС.

Подробнее о мошеннических схемах с использованием искусственного интеллекта — в материале «Ъ FM» «Мошенники сработались с ИИ».