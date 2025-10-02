Депутат Федяев рассказал, какие дорожные знаки появятся в России с 2026 года

С 1 января 2026 года в России вступит в силу обновленный ГОСТ, который введет новые дорожные знаки и изменит размеры парковочных мест. Об этом сообщил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев (ЕР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По словам господина Федяева, среди нововведений — вертикальный знак «Стоп-линия», который установят там, где невозможно нанести традиционную горизонтальную разметку. Также будет введен знак 6.2.1 «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности». Он позволит водителям выбирать безопасную скорость перед «лежачими полицейскими», что снизит нагрузку на подвеску автомобилей.

Особое внимание уделено безопасности пешеходов с ограничениями слуха. Появится табличка «Глухие пешеходы» (8.15.1), которая предупредит водителей о присутствии таких участников движения. Депутат отметил, что подобные эксперименты идут уже почти 10 лет, и этот знак дополнит существующую табличку «Слепые пешеходы».

Кроме того, обновления коснутся и парковочных мест вдоль дорог. Ширина одного места уменьшится с 2,5 м до 2,25 м при неизменной длине 6,5 м. Такое сужение позволит эффективнее использовать дорожное пространство.

Господин Федяев выразил надежду, что новые правила станут действенным инструментом для снижения смертности на дорогах.