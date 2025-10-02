В Воронежской области два частных дома повреждены при ударе беспилотников ВСУ

В Воронежской области два частных дома получили повреждения при ударе беспилотников ВСУ. Среди населения никто не пострадал, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

«В городском округе повреждения получили два частных дома: по одному адресу выбиты окна и дверь, в другом домовладении повреждены хозпостройки и автомобиль»,— написал глава региона. Он подчеркнул, что в регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности.

С 0:08 до 1:33 мск в Воронежской области объявили тревогу в связи с угрозой удара беспилотников в Лискинском, Острогожском, Бутурлиновском районах и городе Борисоглебске. По данным Минобороны РФ, средства ПВО перехватили за ночь 38 БПЛА над территорией региона. Еще 13 — было сбито над Крымом, 11 — над Белгородской областью, 10 — над Саратовской, семь — над Ростовской, четыре — над Волгоградской, два — над Пензенской.