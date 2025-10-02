Рынок инфлюенс-маркетинга в РФ упадет на 15% из-за запрета некоторых площадок

Российский рынок инфлюенс-маркетинга (продвижение товаров и услуг в соцсетях через блогеров) может сократиться на 15% в 2025 году. Об этом сообщили «Ъ» в Okkam Creative.

Это связано с запретом на рекламу в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). В компании считают, что «даже рост альтернативных площадок не сможет компенсировать отсутствие одной из ключевых соцсетей». В прошлом году рост рынка инфлюенс-маркетинга оценивался в 15–20%.

По оценкам продюсерского агентства Purple Door, на сокращение темпов роста также повлияет возможный переход участников рынка на серые схемы, например, нативную рекламу. PR-агентство Comunica уже фиксирует повышенный спрос на размещение нативной рекламы в Telegram. В отдельных отраслях он составляет более 80% год к году.

Подробнее — в материале «Ъ» «Продвижение видит ограничения».