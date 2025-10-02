Прокуратура проверит обстоятельства ДТП с двумя погибшими в Миллеровском районе

Прокуратурой организована проверка обстоятельств ДТП на трассе М-4 «Дон» в Миллеровском районе. Среди погибших есть и 10-летняя несовершеннолетняя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов» 1 октября на 861 км автодороги М-4 «Дон» водитель автомобиля Land Rover допустил съезд на правую обочину проезжей части с последующим наездом на стоящий грузовик Mercedes-Benz с полуприцепом DON-BUR.

В результате удара погубили два его пассажира 37 и 10 лет.

В ведомстве отметили, что по результатам проверки приняты меры прокурорского реагирования.

Наталья Белоштейн