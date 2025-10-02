В России растет число желающих перенести мобильный номер

Количество заявок на перенос номера за восемь месяцев 2025 года увеличилось на 19% год к году, до более чем 13 млн, рассказали «Ъ» в НИЦ Телеком (ранее НИИ радио, оператор базы данных переноса номера от оператора к оператору — БДПН). При этом количество отказов операторов за период выросло на 5%, до 9,5 млн, а доля успешного переноса увеличилась на 66%, до 3,3 млн. Тем не менее общее число успешных переносов за период пока не превышает 25% от общего числа заявок.

За сентябрь 2025 года количество заявок на перенос выросло год к году на 26%, до 1,1 млн, количество отказов сократилось на 14%, а успешных переносов — выросло на 54%. Доля успешных переносов составила 28,9% (+5,3 процентного пункта) от общего числа заявок. По данным НИЦ, больше всего отказов по переносу номера среди операторов «большой четверки» приходится на «Вымпелком» — 55,76%, затем идут Т2 с 50,26%, МТС с 45,34% и «МегаФон» с 40,24%. Больше всего переносов происходит в Москве и Московской области (более 530 тыс.), затем Санкт-Петербург и Ленинградская область (более 187 тыс.), Краснодарский край (более 147 тыс.).

Технология переноса номера от одного оператора к другому — Mobile Number Portability (MNP) — действует в России с 2013 года. С 2026 года в РФ будет доступен перенос номера между регионами.

