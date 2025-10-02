Рубио обвинил демократов в шатдауне и причинении ущерба нацбезопасности США

Госсекретарь США Марко Рубио в сети Х заявил, что позиция демократов в Конгрессе привела к приостановке работы правительства (шатдауну). Правительственные учреждения Соединенных Штатов приостановили работу в среду с 00:00 часов по восточному времени США (7:00 мск) 1 октября.

«Демократы в Конгрессе предпочли остановить работу правительства. Их партийные действия подрывают позиции США на мировой арене и ставят под угрозу нашу национальную безопасность»,— написал Марко Рубио.

Причиной шатдауна стала неспособность конгрессменов согласовать законопроект о продлении финансирования их деятельности.

Эрнест Филипповский