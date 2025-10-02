Fox News: Генсек НАТО повысил голос на премьера Эстонии из-за истребителей РФ

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в минувшую пятницу вступил в конфликт с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом в ходе обсуждения целесообразности применения 4 статьи Устава НАТО. Эта статья применяется, когда член альянса требует консультаций от других стран, если считает, что его безопасность под угрозой. Эстония воспользовалась ею после того, как посчитала, что 19 сентября российские истребители якобы вторглись в ее воздушное пространство, сообщает Fox News.

Источники телеканала уверяют, что в один из моментов разговора Марк Рютте даже «повысил голос на Михала». Генсек предупредил премьер-министра, что многократное применение положений договора «может ослабить его силу», поэтому НАТО следует «быть осторожнее с частотой подачи сигналов тревоги». С 1949 года, с момента создания НАТО, стать 4 применялась всего лишь девять раз.

Официально опрошенные представители НАТО и Эстонии отрицают какой-либо конфликт, заявив, что генеральный секретарь «поддерживал Эстонию на протяжении всего диалога», а также «премьер-министр Эстонии поблагодарил НАТО за его действия».

Инцидент с тремя российскими истребителями МиГ-31, произошел утром 19 сентября. Таллин обвинил Москву в нарушении воздушного пространства страны, в то время как Москва заявила о плановом полете в строгом соответствии с нормами международного права.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «МиГ среди ясного неба».

Влад Никифоров