Politico: идеи Еврокомиссии по сдерживанию РФ не получили одобрения

Общего одобрения не получила ни одна из идей, озвученных руководителями Европейской комиссии и Европейского совета Урсулы фон дер Ляйен и Антониу Кошты на прошедшей 1 октября в Копенгагене неформальной встрече лидеров стран-членов Евросоюза. Их инициативы столкнулись «с сильным сопротивлением» таких стран как Германия, Франция и Италия, пишет Politico.

В частности, госпожа фон дер Ляйен предлагала создать «стену дронов» для обнаружения и уничтожения БПЛА из России, но эту концепцию отвергли такие страны, как Франция и Германия. Еще одна инициатива, связанная с упрощенным порядком вступления Украины и Молдовы в ЕС, наткнулась на сопротивление Венгрии. Единственное, в чем пришли к согласию лидеры европейских стран, это «продолжить работу по поиску способа использовать российские активы, замороженные в Европе».

Издание, ссылаясь на источники в окружении европейских лидеров, отмечает причины неудавшейся неформальной встречи. Главное из них является нежелание, чтобы руководители Европейской комиссии и Европейского совета «отнимали индивидуальные полномочия национальных правительств».

Влад Никифоров