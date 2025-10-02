В Приморье группу предпринимателей обвиняют в махинациях на 3,5 млрд рублей

Прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу троих предпринимателей, связанных с группой компаний «Транзит-ДВ». Они обвиняются в особо крупном мошенничестве (по ч. 4 ст. 159 УК), легализации особо крупных преступных доходов (п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК), а также в преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК).

По версии следствия, фигуранты, при наличии убытков и неплатежеспособности ООО «Торговый дом "Транзит-ДВ"», фиктивно увеличили уставной капитал компании с 10 тыс. до 15 млн руб. и сфальсифицировали бухгалтерскую отчетность за 2014 год. После они заключили три кредитных договора на 3,5 млрд руб., сообщили в прокуратуре.

Полученные деньги были выведены через не выгодные сделки, что стало причиной банкротства.

Уголовное дело направили в Ленинский суд Владивостока для рассмотрения по существу. Ущерб банку был возмещен.

По данным «Ъ», среди троих обвиняемых — президент ООО «Группа компаний "Транзит ДВ"» Сергей Болдырев.

Еще двое фигурантов уголовного дела скрылись от следствия и объявлены в международный розыск. Среди них — Игорь Польченко, который имеет отношение к нескольким коммерческим приморским предприятиям, связанным с «Транзит-ДВ».

В августе 2019 года стало известно, что Игорь Польченко, находившийся в международном розыске по обвинению в махинациях при получении кредитов на сумму более 7 млрд руб., задержан на Кипре. Однако он так и не был экстрадирован в Россию.

Алексей Чернышев, Владивосток